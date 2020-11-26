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    МЗС вважає ноту послу України «безпідставною реакцією» Білорусі

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    У міністерстві підкреслили, що правоохоронні органи України вживають належних заходів для безпеки білоруських дипломатів і учасників акцій - МЗС вважає ноту послу України «безпідставною реакцією» Білорусі
    У міністерстві підкреслили, що правоохоронні органи України вживають належних заходів для безпеки білоруських дипломатів і учасників акцій

    Для України свобода слова і свобода зібрань мають фундаментальне значення, тож жодних підстав для обмеження права на мирний протест не існує

    Виклик посла України Ігоря Кизима до МЗС Білорусі і вручення йому ноти протесту у зв'язку з акціями біля білоруських диппредставництв в Україні є «надмірно емоційною і безпідставною реакцією». Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

    «МЗС України взяло до уваги вручення послу України в Білорусі ноти протесту. Вважаємо реакцію білоруської сторони надмірно емоційною і в цілому безпідставною», ─ зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

    У МЗС зауважили, що для України як європейської демократичної держави свобода слова і свобода зібрань мають фундаментальне значення, тож жодних підстав для обмеження права на мирний протест в цій ситуації не існує.

    У міністерстві підкреслили, що правоохоронні органи України вживають належних заходів, щоб на постійній основі, а особливо під час акцій протестів, гарантувати безпеку як учасників акцій, так і посольства Білорусі та його працівників.

    Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Республіки Білорусь 26 листопада викликало посла України Ігоря Кизима в зв'язку з акціями біля дипломатичних представництв Білорусі на підтримку протестувальників проти режиму Лукашенка і затриманих активістів.

    Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ

    7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення. Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

    20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.

    Теги: МЗС Білорусь протест посол
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