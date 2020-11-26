Послу України у Білорусі вручили ноту протесту

Причиною ноти МЗС Білорусі назвало серію «антибілоруських акцій» біля посольства у Києві

МЗС Білорусі вручило послу України Ігорю Кизиму ноту протесту. Про це повідомляє прес-служба білоруського дипломатичного відомства.

«Українському дипломату вручена нота МЗС, в якій білоруська сторона висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій проти посольства Республіки Білорусь в Україні...діяльність радикальних елементів створює загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства», – говориться в заяві.

В серпні в Києві проходили акції протести під будівлею посольства Білорусі, активісти протестували проти силових придушень мирних акцій протесту у Мінську, які стались після фальсифікації президентських виборів.

Тоді відбулися зіткнення між учасниками і поліцією, правоохоронці затримали кількох людей і склали адміністративні протоколи.

Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Більшість розвинених країн Заходу та Україна не визнали офіційних результатів виборів у Білорусі та вважають Лукашенка самопроголошений президентом.

Загалом, у Білорусі проти активістів та опозиціонерів порушили понад 900 справ.

7 листопада Євросоюз офіційно запровадив персональні санкції проти Лукашенка та його оточення.Санкції передбачають замороження активів на території ЄС та заборону на видачу віз.

20 листопада Україна і ще шість країн приєдналися до санкцій ЄС проти Білорусі.