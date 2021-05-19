  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    В Конгресі погодили законопроєкт, що забороняє США визнавати Крим російським

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати претензії Росії на Крим - В Конгресі погодили законопроєкт, що забороняє США визнавати Крим російським
    Комітет Конгресу США схвалив акт, який забороняє визнавати претензії Росії на Крим

    Тепер документ розгляне нижня палата Конгресу

    Комітет з питань закордонних справ Палати представників США розглянув та рекомендував для ухвалення нижній палаті законопроєкт H.R.922 – Акт заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом. Розгляд документа відбувся в середу.

    «Акт про невизнання анексії Криму (скорочена назва документа – ред.) – це життєво важливе законодавство, яке забороняє уряду Сполучених Штатів здійснювати будь–які дії або розширювати будь–яку допомогу, яка означала би визнання претензій Росії на суверенітет над Кримом», – заявив у цьому зв’язку голова комітету Грегорі Мікс.

    Він підкреслив, що дії Кремля, який у 2014 році розв’язав збройну агресію проти України, не можуть бути визнані Сполученими Штатами Америки.

    Автор законопроєкту конгресмен Джеральд Коноллі підкреслив, що попри опір США намірам Путіна розширити російський вплив, у тому числі шляхом санкцій, амбіції кремлівського лідера не зменшилися.

    «Саме тому цей законодавчий акт є важливим кроком і висловленням позиції Конгресу США», – зауважив Коноллі.

    Він нагадав, що норма про невизнання анексії Криму була прописана раніше в щорічних оборонних бюджетах США, однак зараз вона встановлюється окремим законом.

    Співавтор законопроєкту Стів Чабо наголосив на своєчасності розгляду цієї законодавчої ініціативи в Конгресі з огляду на те, що РФ зосередила близько 80 тисяч військ вздовж українського кордону.

    «Дозвольте мені чітко заявити: Сполучені Штати і світ ніколи не мають визнавати незаконної анексії Путіним Криму – так само як і його амбіцій повернути собі частини колишньої радянської імперії», – заявив конгресмен.

    Як повідомлялося, проєкт закону H.R.922 щодо заборони для уряду США визнавати заяви РФ про суверенітет над Кримом був внесений на розгляд до Палати представників 8 лютого 2021 року. Для набуття чинності як законом документ має також бути затверджений Сенатом і підписаний президентом США.

    Джерело: Укрінформ

    Теги: Крим США закон суверенітет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Конгресі погодили законопроєкт, що забороняє США визнавати Крим російським