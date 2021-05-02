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    ОПЗЖ, «кролики» і радянський актор – нардеп записав пісню про «велику перемогу» із дивним відеорядом

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    ОПЗЖ, «кролики» і радянський актор – нардеп записав пісню про «велику перемогу» із дивним відеорядом
    Фото: скріншот із відео Рината Кузьміна

    Замість кадрів воєнної хроніки Ринат Кузьмін використав набір випадкових фото

    Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя», соратник Віктора Медведчука Ринат Кузьмін записав пісню до 9 Травня. Своїм творінням він поділився із аудиторією на facebook-сторінці. Однак проілюстрував куплети про «велику перемогу» політик досить дивним відеорядом. Про це у своєму влозі повідомляє активіст Сергій Стерненко.

    Так, замість кадрів воєнної хроніки, у ролику спершу показують фото депутата ОПЗЖ Олександра Качного, далі груповий знімок із самим Кузьміним, Качним та гумористичним дуетом «Кролики» – Володимиром Данильцем та Володимиром Моісеєнком, які активно виступають у Росії. Збоку при цьому демонструють гранчак із горілкою.

    – Вата перетворила культ побєдобєсія у щось абсурдне, – зауважує Стерненко.

    Завершує ролик фото іще одного «ветерана, який за нас воював» – радянського актора Юрія Нікуліна.

    Стерненко також нагадує, що Ринат Кузьмін – колишній заступник генпрокурора, переслідував Юрія Луценка, через це проти нього було відкрито кримінальне провадження. Кузьмін втік з України, перебував у розшуку офіційно, але це не завадило йому стати нардепом від ОПЗЖ.

    Раніше повідомлялося, що депутат Житомирської обласної ради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Костянтин Черпіцький потрапив у скандал з білбордом до 9 травня. На плакаті розмістили фото атаки німецьких солдатів.

    Як відомо, подібні курйози та помилки регулярно трапляються в Росії. Наприклад, у 2020 році в Республіці Комі місцева влада вивісила плакат з солдатом, який виявися фіном. Також курйоз трапився в Орлі в 2012 році, коли на банер із написом «Перемога діда — моя перемога» розмістили німецького солдата.

    До слова, 29 квітня ОПЗЖ влаштувала у Верховній Раді акцію «Безсмертний полк», яку зазвичай до 9 травня проводять у російських містах. Співголова політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Вадим Рабінович привітав українців «з прийдешнім великим святом — Днем перемоги». Біля нардепа згрупувалися його колеги по фракції, які тримали в руках портрети. Йшлося про «родичів, що воювали чи загинули у Другій світовій війні».

    Теги: депутат партії скандал актор влада Сергій Стерненко
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