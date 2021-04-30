У метро в Дніпрі чоловік розбив носа контролерці (відео)

Контролерка не пропустила 31-річного пасажира до метро, адже він був нетверезий

У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який напав на контролерку в метро. Про це пише «Днепр оперативный».

На станції «Покровська» жінка не пропустила 31-річного пасажира до метро, адже він був нетверезий. Тоді чоловік напав на жінку, розбив їй носа та втік із місця події.

Нападника затримала поліція. Жінку госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, в Києві чоловік плюнув на касирку АЗС через прохання надягнути маску. Тим часом, сутичка між охоронцем та відвідувачкою сталася у київському супермаркеті, розташованому на вулиці Берковецькій. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола. Чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску. Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.