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    У метро в Дніпрі чоловік розбив носа контролерці (відео)

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    Нападника затримала поліція. Жінку госпіталізували до лікарні - У метро в Дніпрі чоловік розбив носа контролерці (відео)
    Нападника затримала поліція. Жінку госпіталізували до лікарні
    Фото: «Днепр оперативный»

    Контролерка не пропустила 31-річного пасажира до метро, адже він був нетверезий

    У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який напав на контролерку в метро. Про це пише «Днепр оперативный».

    На станції «Покровська» жінка не пропустила 31-річного пасажира до метро, адже він був нетверезий. Тоді чоловік напав на жінку, розбив їй носа та втік із місця події.

    Нападника затримала поліція. Жінку госпіталізували до лікарні.

    Нагадаємо, в Києві чоловік плюнув на касирку АЗС через прохання надягнути маску. Тим часом, сутичка між охоронцем та відвідувачкою сталася у київському супермаркеті, розташованому на вулиці Берковецькій. Співробітник охорони зробив жінці зауваження і попросив надіти маску, вона відмовилася і почалася бійка.

    Нагадаємо, у Маріуполі чоловік увірвався з сокирою в супермаркет АТБ і потрощив усе довкола. Чоловіка обурило, що хтось у супермаркеті вдарив його дружину через відмову одягнути захисну маску. Він розгромив сокирою всі каси та прилавки. Присутні в магазині люди розбіглися.

    Теги: метро Дніпро бійка поліція жінка чоловік Днепр
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