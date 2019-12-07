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    У Багдаді невідомі обстріляли демонстрантів: 15 людей загинули і 60 поранені

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    Невідомі відкрили вогонь по демонстрантах у Багдаді, вбивши 15 осіб - У Багдаді невідомі обстріляли демонстрантів: 15 людей загинули і 60 поранені
    Невідомі відкрили вогонь по демонстрантах у Багдаді, вбивши 15 осіб
    Фото: АР

    Щонайменше двоє із загиблих були поліцейськими

    У столиці Іраку Багдаді на площі Хілані невідомі обстріляли учасників акції протесту, в результаті чого щонайменше 15 людей загинули і 60 отримали поранення.

    Про це повідомляє АР з посиланням на представників служб безпеки і охорони здоров’я Іраку.

    Зазначається, що щонайменше двоє із загиблих були поліцейськими.

    За даними агентства, невідомі стріляли з автомобілів по демонстрантах, які перебували на площі Хілані.

    «Протестувальники, побоюючись за своє життя, тікали від площі до прилеглої площі Тахрір і мечетей, аби сховатися. Було не відразу зрозуміло, хто стріляв», — йдеться в повідомленні.

    Агентство вказує, що атака сталася «наступного дня після низки підозрілих ножових інцидентів», у результаті яких щонайменше 13 демонстрантів були поранені на площі Тахрір у Багдаді, епіцентрі протестного руху в Іраку.

    Масові протести в Іраку почалися 1 жовтня 2019 року через корупцію, безробіття і падіння рівня життя. Тисячі мирних жителів вимагають відставки уряду і зміни політичної еліти.

    Ірак протест безробіття
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