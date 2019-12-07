У Багдаді невідомі обстріляли демонстрантів: 15 людей загинули і 60 поранені



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Невідомі відкрили вогонь по демонстрантах у Багдаді, вбивши 15 осіб Фото: АР

Щонайменше двоє із загиблих були поліцейськими

У столиці Іраку Багдаді на площі Хілані невідомі обстріляли учасників акції протесту, в результаті чого щонайменше 15 людей загинули і 60 отримали поранення.

Про це повідомляє АР з посиланням на представників служб безпеки і охорони здоров’я Іраку.

Зазначається, що щонайменше двоє із загиблих були поліцейськими.

За даними агентства, невідомі стріляли з автомобілів по демонстрантах, які перебували на площі Хілані.

«Протестувальники, побоюючись за своє життя, тікали від площі до прилеглої площі Тахрір і мечетей, аби сховатися. Було не відразу зрозуміло, хто стріляв», — йдеться в повідомленні.

انسحاب القتله من ساحة الخلاني pic.twitter.com/WKn3Byqqng — تشرين (@VGGFgfCvCcFghVF) 6 грудня 2019 р.

Агентство вказує, що атака сталася «наступного дня після низки підозрілих ножових інцидентів», у результаті яких щонайменше 13 демонстрантів були поранені на площі Тахрір у Багдаді, епіцентрі протестного руху в Іраку.

Масові протести в Іраку почалися 1 жовтня 2019 року через корупцію, безробіття і падіння рівня життя. Тисячі мирних жителів вимагають відставки уряду і зміни політичної еліти.