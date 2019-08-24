На Банковій учасники акції «Ні - капітуляції» передали Зеленському звернення (фото)



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Акція на Банковій у Києві, 24 серпня Фото: Укрінформ

Як заявив організатор заходу - волонтер і доброволець Мирослав Гай, акція є «попереджувальною»

У Києві біля будівлі Офісу президента близько сотні активістів 24 серпня провели акцію «Ні - капітуляції».

Переважна більшість учасників заходу прийшла на акцію в святкових вишиванках або військових одностроях. Люди тримали державні прапори та підписували листи-звернення до президента, повідомляє Укрінформ.

Як заявив організатор заходу - волонтер і доброволець Мирослав Гай, акція є «попереджувальною», а в листах до президента Володимира Зеленського активісти закликали всіма можливими методами протидіяти можливій капітуляції перед російським агресором, вчасно реагувати на заяви та дії представників політичних партій України, ОП чи представників іноземних держав, що несуть загрозу національній безпеці України.

Крім того, у зачитаному Гаєм листі від глави держави вимагають спростувати твердження про заборону українським військовим стріляти у відповідь; заборонити приїжджати в Україну представникам російських ЗМІ та відкривати тут філіали російських мас-медіа; протидіяти наданню автономії будь-яким регіонам України; засудити заяви політиків про можливе надання російській мові статусу національної, сприяти припиненню спекуляцій деяких політичних сил щодо питання декомунізації та української історії.

Також активісти вимагали «розтлумачити» вислів президента про «іншу сторону» під час нещодавнього коментування російсько-української війни, та закликати парламент відновити ліквідований Комітет ВР у справах ветеранів.

«Ми знаємо про всі загрози (для України - ред.), будемо протидіяти загрозам в мирний спосіб, але не дозволимо жодних ознак капітуляції», - заявив Гай.

Усі підписані листи він передав представнику Офісу президента, який вийшов до активістів. Завершилася акція масовим виконанням Державного гімну України.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає 28-му річницю Незалежності. Зранку відбулися святкові урочистості до Дня Незалежності у центрі Києва за участю президента Володимира Зеленського.

В центрі столиці, від парку імені Тараса Шевченка до вулиці Хрещатик пройшла альтернативна хода до Дня Незалежності: Марш ветеранів.

У Михайлівському соборі в Києві відбувся молебень за Україну з нагоди Дня Незалежності України, який очолив предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній.