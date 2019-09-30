На будівництві мосту через річку Дніпро в Запоріжжі вкрадено понад 10 млн грн - аудитори



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Міст через річку Дніпро в Запоріжжі фото з відкритих джерел

Міст є найбільш проблемним довгобудом системи Укравтодору

Протягом 2014-2018 року на будівництві автотранспортної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі викрадено матеріальних цінностей на суму 10,1 млн грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Держаудитслужби.

Цей об’єкт є найбільш проблемним довгобудом системи Укравтодору. Його почали зводити в жовтні 2004 року проектною вартістю 1,9 млрд. грн і планували завершити у 2009 році. Однак на початку 2010 року уряд знову відкоригував вартість будівництва мосту, збільшивши передбачені видатки до 5,02 млрд. грн.

У 2014-2015 роках через відсутність фінансування будівельні роботи були майже зупинені.

«Ситуація, яка склалася з будівництвом автотранспортної магістралі через річку Дніпро в Запоріжжі, буде потребувати ще більшого витрачання бюджетних коштів і, як наслідок, затримання введення об’єкту в експлуатацію, що вкрай необхідний для вирішення проблеми зв’язку між правобережжям Запоріжжя (мешкає близько 300 тис. людей) і лівобережжям, де розміщена велика кількість промислових підприємств. Кошти на суму 2,58 млрд. грн, які з 2004 року були витрачені на будівництво мосту, не забезпечили економічного та соціального ефекту», - вважають аудитори.

Нагадаємо, що 18 липня 2019 року запорізький міст відвідав президент Володимир Зеленський. Він поставив завдання відновити добудову об’єкту на початку 2020 року.

Згідно з проектом будівництва, автотранспортна магістраль має з’єднати правобережну та лівобережну частини Запоріжжя і включає шість транспортних розв’язок, 24 штучні споруди – це два позакласні мости з окремими спорудами під кожен напрямок руху, 14 естакад, вісім шляхопроводів.