  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    На Буковині буревій повалив дерева (фото, відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Буревій потрощив дерева - На Буковині буревій повалив дерева (фото, відео)
    Буревій потрощив дерева
    Фото Ярослав Адамчук / Facebook

    Сильний вітер наробив біди на дорогах

    У Чернівецькій області потужний буревій повалив багато дерев на автомобільних трасах.

    Як повідомляють очевидці у Facebook, після зливи із сильним вітром автотраси встелились поваленими гілками і частинами дерев.

    За словами чернівчанина Ярослава Адамчука, така ситуація виникла сьогодні внаслідок негоди на ділянці автодороги «Чернівці–Берегомет».

    Буревій зачепив також частину колишнього Новоселицького району. Про це пише Район-Інфо.

    Нагадаємо, увечері 17 серпня та протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

    Читайте також:
    Теги: вітер буревій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Буковині буревій повалив дерева (фото, відео)