На Буковині буревій повалив дерева (фото, відео)

Сильний вітер наробив біди на дорогах

У Чернівецькій області потужний буревій повалив багато дерев на автомобільних трасах.

Як повідомляють очевидці у Facebook, після зливи із сильним вітром автотраси встелились поваленими гілками і частинами дерев.

За словами чернівчанина Ярослава Адамчука, така ситуація виникла сьогодні внаслідок негоди на ділянці автодороги «Чернівці–Берегомет».

Буревій зачепив також частину колишнього Новоселицького району. Про це пише Район-Інфо.

Нагадаємо, увечері 17 серпня та протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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