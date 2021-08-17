На Буковині буревій повалив дерева (фото, відео)
Сильний вітер наробив біди на дорогах
У Чернівецькій області потужний буревій повалив багато дерев на автомобільних трасах.
Як повідомляють очевидці у Facebook, після зливи із сильним вітром автотраси встелились поваленими гілками і частинами дерев.
За словами чернівчанина Ярослава Адамчука, така ситуація виникла сьогодні внаслідок негоди на ділянці автодороги «Чернівці–Берегомет».
Буревій зачепив також частину колишнього Новоселицького району. Про це пише Район-Інфо.
Нагадаємо, увечері 17 серпня та протягом 18 серпня в Києві очікуються грози, місцями шквали вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).