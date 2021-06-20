На Буковині через зсув ґрунту обвалився гараж та загинули домашні тварини (фото)

Надзвичайна пригода трапилася через постійні дощі

Від стихії страждає не лише окупований Крим. У Чернівецькій області в селі Горішні Шерівці колишнього Заставнівського району теж мала місце надзвичайна подія. Внаслідок дощів стався зсув верхніх шарів ґрунту, у наслідок чого обвалилася великий капітальний гараж.

Власники обійстя, що постраждало від стихії, Надія та Сергій Танасюки розповіли журналістам molbuk.ua, що обвал гаража стався внаслідок трьох зсувів.

«Через постійні дощі, які були протягом останніх тижнів, грунт давив на бетон. Він не витримав і рухнув, за собою потягнув частину гаража. Ми телефонували в ДСНС, вони приїхали на наступний день вранці, глянули, знизили плечима і сказали триматися. Навіть не дали стрічок, щоб перегородити дорогу. Доводилося використовувати ті, які залишилися після весілля сина, класти свій дорожній знак. Бо ж боялися, що дорогою йтимуть люди, а воно може в будь-який момент далі обвалитися. Ми звернулися і до сільської ради. Там теж знизили плечима, мовляв грошей в бюджеті немає», – розповідає пан Сергій.



Чоловік додає, що внаслідок першого обвалу зрушилась бетонна опора. Тоді майстри розчистили дорогу і почали робити риштовку для відновлення опорів. Як тільки вони пішли до дому, стався черговий обвал і зруйнував частину гаража.



«Гараж падав на моїх очах. Я так і завмерла на місці, було дуже страшно. Там були клітки з кролями, вольєр з голубами. Деякі голуби порозліталися, багатьох подавило. Роботи тут дуже багато, потрібно зробити нові бетонні опори, дренажний відвід води. І хоч би хтось з влади відреагував на цю ситуацію, щось допомогли, чи технікою чи матеріалами. Всім байдуже», – каже пані Надія.

Зсуви дошкуляють не лише українцям. Як повідомлялося раніше, сотні трун з людськими рештками опинилися в морі внаслідок зсуву ґрунту на північному заході Італії. Зсув зачепив 100-літнє кладовище, розташоване на скелі курортного міста Камолья недалеко від Генуї. Він також зруйнував дві каплиці, які також змило в воду.