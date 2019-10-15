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    На Буковині у пологовому будинку померла 37-річна жінка

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    На Буковині у пологовому будинку померла 37-річна жінка

    Померла не була вагітною, а мала гінекологічне захворювання

    У Чернівцях після операції в пологовому будинку №1 померла 37-річна місцева жителька.

    Про це повідомив заступник гендиректора міського пологового будинку №1 Владислав Гошовський, передає Молодий Буковинець.

    Згідно з повідомленням, смерть пацієнтки настала 15 жовтня, близько 12:20.

    «Була завершена операція, почалося падіння тиску, зупинка серцевої діяльності. Проводили реанімаційні заходи, але врятувати її не вдалося», – розповів Гошовський.

    Він також зазначив, що напередодні операції медики оглянули аналізи жінки, і не побачили якихось протипоказань.

    «Нам незрозуміло, чому це сталося. Далі буде проведено судово-медичну експертизу, яка встановить причину смерті», – сказав медик.

    Він також додав, що померла не була вагітною, а мала гінекологічне захворювання. 

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