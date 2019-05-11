На Буковині вилучили з незаконного обігу 26 тонн спирту

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За словами зловмисників, з такої кількості спирту було б виготовлено 130 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю

На Буковині правоохоронці вилучили з незаконного обігу 26 тонн спирту загальною вартістю один мільйон гривень. Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України у Facebook.

«Було встановлено, що етиловий спирт незаконно потрапляв на територію області через українсько-молдовській кордон з сусідньої країни невеликими партіями та в подальшому доставлявся на підпільні виробництва алкогольної продукції. Також правоохоронці з’ясували маршрути майбутнього транспортування спирту», — йдеться у повідомленні.

У місті Новодністровськ, у середу 8 квітня, було зупинено вантажний автомобіль. Під час огляду оперативниками було виявлено 96 бочок зі спиртом.

Зазначається, 10 травня, у тому ж місті, правоохоронці зупинили автомобіль, в якому знаходилося 35 бочок зі спиртом. Жодних документів на підакцизний товар водії надати не змогли.

«Загалом оперативники Управління захисту економіки в Чернівецькій області Нацполіції вилучили понад 26 тонн спирту загальною вартістю один мільйон гривень», — додали у поліції.

За словами зловмисників, з такої кількості спирту було б виготовлено 130 тисяч пляшок фальсифікованого алкоголю.

За фактами протиправної діяльності проводиться досудове розслідування за статтями 199 та 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

У результаті проведених заходів протягом трьох останніх тижнів працівниками управління було вилучено з незаконного обігу понад 86 тонн спирту.