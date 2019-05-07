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    На Київщині депутат влаштував смертельну ДТП: загинули батько і син

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    ДТП сталася на дорозі&nbsp;<span lang="UK">між містом Яготин та селом Сотниківка</span> - На Київщині депутат влаштував смертельну ДТП: загинули батько і син
    ДТП сталася на дорозі між містом Яготин та селом Сотниківка
    Фото: Нацполіція

    Рівень алкоголю в крові депутата, який перебував за кермом Chevrolet, становив 2,0 проміле

    У понеділок, 6 травня, близько 18-ї години на відрізку дороги між містом Яготин та селом Сотниківка сталася ДТП: водій автомобіля Chevrolet Niva, керуючи напідпитку, виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мотоциклом Jawa. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    В результаті аварії водій та пасажир мотоцикла, жителі села Сотниківка, від отриманих травм загинули на місці. Тіла 32-річного та 57-річного чоловіків направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

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    За кермом автомобіля Chevrolet знаходився 32-річний житель Яготина, депутат міськради. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України.  

    Встановлено, що на момент ДТП алкоголь в крові водія-правопорушника становив 2,0 проміле.

    На місці події працювали керівництво та слідчо-оперативна група Яготинського відділення поліції, експерти-криміналісти, працівники Слідчого управління поліції Київщини, медики. 

    У якості речових доказів з місця аварії вилучено автомобіль та мотоцикл, які поміщені на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини смертельної ДТП. Триває слідство.

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