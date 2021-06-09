Кліматолог розповіла, яких погодних «поворотів» варто чекати цього літа

Останній місяць літа, за прогнозами синоптика, буде нестійким

У другій половині червня сильні зливи будуть продовжувати огортати Україну, липень буде теплим, а літня погода закінчиться 20 серпня. Про це розповіла «Обозревателю» завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова.

За прогнозами спеціаліста, з 15 червня температура почне підвищуватися. У третій декаді температура в центральних районах України в окремі дні буде доходити до +28 +30 градусів.

Липень не буде рясним на дощову погоду, опадів практично не буде. На початку місяця температура сягатиме + 28 ... + 30 градусів. Ближче до 20 липня буде незначне короткочасне похолодання. До кінця місяця можливі незначні опади і температура близько +25 ... +28 градусів. Решта днів повинні бути сухими і теплими, до +30 градусів.

Серпень, за прогнозами синоптика, буде нестабільним, адже в окремі дні можуть пройти потужні дощі.

Мартазінова наголосила на тому, що в першій декаді температура може досягати +30 градусів. «Протягом місяця кілька днів може доходити до + 31 ... + 32 градусів. Погода знову буде нестійкою – 5 днів одна температура, наступні 5 днів – інша. Досить прохолодна п'ятиденка з температурою від +20 до +25, потім знову потепління на п'ять днів. До кінця місяця, після 20 серпня, буде різке зниження температури та значні опади», – сказала вона.

Додамо, що негода в Маріуполі триває другий тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

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