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    У Маріуполі за день випала місячна норма опадів (фото, відео)

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    Рятувальники Маріуполя продовжують плідно працювати, звільняючи місто від наслідків грози - У Маріуполі за день випала місячна норма опадів (фото, відео)
    Рятувальники Маріуполя продовжують плідно працювати, звільняючи місто від наслідків грози
    Фото: ДСНС

    Зливи та грози призвели до того, що в місті частина будинків залишилися без електропостачання, а в приватному секторі є значні підтоплення

    Негода в Маріуполі триває другий тиждень. 8 червня в місті випала аномальна кількість опадів. За день – місячна норма 47 мм, норма за місяць – 43 мм. Про це повідомили в пресцентрі ДСНС.

    Зливи та грози призвели до того, що в місті частина будинків залишилися без електропостачання. У приватному секторі є значні підтоплення.

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    У Маріуполі за день випала місячна норма опадів (фото, відео)
    У Маріуполі за день випала місячна норма опадів (фото, відео)
    У Маріуполі за день випала місячна норма опадів (фото, відео)

    Сформовані спеціальні бригади комунальних служб («Водоканал», «Комунальник», «Тепломережа», «Міськсвітло») в екстреному режимі усували наслідки негоди.

    Сьогодні знеструмлено 38 трансформаторних підстанцій. На них спрацювала автоматична система безпеки, яка зреагувала на грозу. Над усуненням неполадок працюють дев’ять бригад Підприємства електричних мереж зовнішнього освітлення. Залучено одинадцять одиниць спецтехніки.

    Додамо, що у смт Мангуш із підтопленого житлового будинку було врятовано трьох людей, зокрема дитину.

    Крім того, рятувальники надавали допомогу водіям автівок, що стали заручниками негоди. Рятувальники відбуксирували шість легкових автівок, мікроавтобус та евакуатор із затоплених ділянок дороги.

    Додамо, що внаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України.

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    Теги: Маріуполь рятувальники дощ
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    У Маріуполі за день випала місячна норма опадів (фото, відео)