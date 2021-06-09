Негода знеструмила понад 60 населених пунктів

Рятувальники намагаються повернути життя після гроз та граду до нормального ритму

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

«Станом на 7.00 9 червня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ і гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирській – 21, Донецькій – 20, Київській – 14, Чернівецькій – 4 і Запорізькій –1», – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в середу.

Відомо, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що в Карпатах 8 червня стався землетрус. Це вже другий випадок за останній тиждень. Таку інформацію оприлюднили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Додамо, що у вівторок, 8 червня, в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 09:25, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

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