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    Події в Україні

    Негода знеструмила понад 60 населених пунктів

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    Рятувальники намагаються повернути життя після гроз та граду до нормального ритму - Негода знеструмила понад 60 населених пунктів
    Рятувальники намагаються повернути життя після гроз та граду до нормального ритму
    Фото з відкритих джерел

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

    Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 60 населених пунктів у п'яти областях України. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

    «Станом на 7.00 9 червня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ і гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 60 населених пунктів у 5 областях, а саме: Житомирській 21, Донецькій 20, Київській 14, Чернівецькій 4 і Запорізькій 1», – сказано в ранковому зведенні на сайті відомства в середу.

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    Негода знеструмила понад 60 населених пунктів

    Відомо, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, що в Карпатах 8 червня стався землетрус. Це вже другий випадок за останній тиждень. Таку інформацію оприлюднили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

    Додамо, що у вівторок, 8 червня, в озері Святошинське у Святошинському районі столиці було виявлено тіло чоловіка. Інформація про це надійшла до рятувальної служби о 09:25, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

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    Теги: рятувальники Україна дощ
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    Негода знеструмила понад 60 населених пунктів