Дощі, грози зі шквалом та град: прогноз негоди в Україні на сьогодні

У Києві 9 червня вдень пройде короткочасний дощ з грозою, температура становитиме 23-25°

Україну продовжать активно заливати дощі

В Україні у середу, 9 червня, синоптики прогнозують дощі та грози зі шквалом та градом, температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Уночі в Україні, крім заходу та південного заходу, місцями невеликий дощ, вдень у більшості областей помірні короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 4-9°, вдень 12-17°», – йдеться у повідомленні.

У Києві 9 червня вночі без опадів, проте вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 13-15°, вдень 23-25°.

Зазначимо, 8 червня потужна гроза накрила Харків. Вулицями «плавали» авто (фото, відео).

Попри це, у Харкові комунальники під зливою асфальтували дороги (відео).

Додамо, що негода не обійшла стороною Херсонщину. Через потужну зливу почалися проблеми зі зливовою каналізацією, яка не впоралась з великою кількістю води.