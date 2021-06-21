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    Пляжний сезон в Ізмаїлі. Люди плавають в калюжах (відео)

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    Пляжний сезон в Ізмаїлі. Люди плавають в калюжах (відео)
    Фото: Скріншот відео Любомира Варчука

    У місті випало 61% від місячної норми опадів

    В місті Ізмаїл, що на Одещині, місцеві мешканці відкрили купальний сезон після потужної зливи.

    Городяни купалися у величезних брудних калюжах, які змили увесь пил з вулиць міста. Відповідне відео запливів ізмаїлівців з’явилося у мережі.

    Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.

    Як розповів мер, за інформацією Дунайської гідрометобсерваторії, за 48 хвилин дощу випало 36 мм опадів (місячна норма червня – 59 мм), що є стихійним гідрометеорологічним явищем.

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    Теги: Ізмаїл потоп дощ Андрій Абрамченко
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    Пляжний сезон в Ізмаїлі. Люди плавають в калюжах (відео)