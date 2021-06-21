Пляжний сезон в Ізмаїлі. Люди плавають в калюжах (відео)

У місті випало 61% від місячної норми опадів

В місті Ізмаїл, що на Одещині, місцеві мешканці відкрили купальний сезон після потужної зливи.

Городяни купалися у величезних брудних калюжах, які змили увесь пил з вулиць міста. Відповідне відео запливів ізмаїлівців з’явилося у мережі.

Нагадаємо, в Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою. Про це повідомив на своїй сторінці Facebook міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко.