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    На Буковині зафіксували черговий коронавірусний антирекорд

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    3 вересня на Буковині виявили 162 хворих на коронавірус - На Буковині зафіксували черговий коронавірусний антирекорд
    3 вересня на Буковині виявили 162 хворих на коронавірус

    У Кіцманському районі фіксують 538 випадків інфікування на 100 тисяч населення. Це найвищий показник інцидентності в Україні

    Найвищий показник інцидентності в Україні за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина Чернівецької області – понад 538 випадків на 100 тисяч населення.

    Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

    «Маємо неприємний рекорд. За повідомленням Головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина – понад 538 випадків на 100 тисяч населення, що в 13,5 разів перевищує цільовий показник в Україні», – написав він.

    Всього в області за добу, 3 вересня, виявили 162 хворих на коронавірус, натомість одужали 73 людини.

    Нагадаємо, у середу, 2 вересня, у 137 буковинців підтвердили коронавірус. Днем раніше в області зареєстрували вдвічі менше нових випадків (67).

    здоров'я медицина рекорд Україна Чернівецька область коронавірус
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