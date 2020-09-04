На Буковині зафіксували черговий коронавірусний антирекорд



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3 вересня на Буковині виявили 162 хворих на коронавірус

У Кіцманському районі фіксують 538 випадків інфікування на 100 тисяч населення. Це найвищий показник інцидентності в Україні

Найвищий показник інцидентності в Україні за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина Чернівецької області – понад 538 випадків на 100 тисяч населення.

Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Маємо неприємний рекорд. За повідомленням Головного державного санітарного лікаря Віктора Ляшка, найвищий показник інцидентності за останні 14 днів на рівні району показує Кіцманщина – понад 538 випадків на 100 тисяч населення, що в 13,5 разів перевищує цільовий показник в Україні», – написав він.

Всього в області за добу, 3 вересня, виявили 162 хворих на коронавірус, натомість одужали 73 людини.

Нагадаємо, у середу, 2 вересня, у 137 буковинців підтвердили коронавірус. Днем раніше в області зареєстрували вдвічі менше нових випадків (67).