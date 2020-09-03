Коронавірус атакує Буковину: добова кількість хворих зросла вдвічі
У Чернівецькій області почали розгортати так звані лікарні другої черги
Лабораторія Чернівецької області за добу дослідила рекордні 1034 зразки на Covid-19
У середу, 2 вересня, у 137 буковинців підтвердили коронавірус. Днем раніше в області зареєстрували вдвічі менше нових випадків (67).
Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
За його словами, лабораторія Чернівецької області за добу дослідила рекордні 1034 зразки на Covid-19.
Загалом за час пандемії в області підтвердили 10624 випадки зараження. Наразі вилікувались 6394 хворих.
«Вірус і досі атакує Буковину. Ми вже почали розгортати так звані лікарні другої черги – за два останніх дні відкрили для хворих на Covid-19 медичні заклади у Вижниці та Герці», – повідомив голова ОДА.
Нагадаємо, всього в Україні зареєстровано 125798 інфікованих Covid-19: нових хворих на коронавірус за добу — 2495, одужало — 58817 осіб (+1015 за добу), померло через наслідки хвороби — 2656 осіб (+51 за добу).
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Всього125798
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Хворіють64325
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Одужали58817
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Померли2656
Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.