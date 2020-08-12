На Буковині зафіксували рекорд заражень Covid-19



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На Буковині зафіксували рекорд заражень Covid-19

За добу виявили 130 випадків

У Чернівецькій області за минулу добу 12 серпня коронавірус виявили у 130 осіб, і це рекордний показник.

Про це повідомив голова ОДА Сергій Осачук у Facebook.

Голова облдержадміністрації вважає, що жителі Чернівецької області своїми діями наблизили пандемію.

«Таких цифр не було навіть навесні, коли ми були на піку захворюваності. Вперше число зареєстрованих протягом доби хворих перейшло далеко за сотню. Епідеміологи побоювалися спалаху вірусу восени, проте, схоже, що буковинці своєю безвідповідальною поведінкою наблизили цей час», - написав глава ОДА.

Загальна кількість інфікованих в області становить 7110 осіб. 12 серпня 42 людини одужали від Covid-19-19, а всього досліджували 658 зразків.

Як писав «Главком», до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.