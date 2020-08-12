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    Кабмін змінив умови самоізоляції для тих, хто приїжджає з окупованого Криму

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    Кабмін змінив умови самоізоляції для тих, хто приїжджає з Криму - Кабмін змінив умови самоізоляції для тих, хто приїжджає з окупованого Криму
    Кабмін змінив умови самоізоляції для тих, хто приїжджає з Криму

    Тепер в’їхати на підконтрольну материкову частину України без самоізоляції зможуть абітурієнти

    На засіданні уряду 12 серпня змінили умови самоізоляції для людей, які повертаються з анексованого Криму.

    Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

    Так, тепер в’їхати на підконтрольну материкову частину України без самоізоляції зможуть абітурієнти (дозволяється із законним представником) з метою:

    • вступу (подання документів тощо) до закладів освіти на підконтрольній території України;
    • початку навчання (вирішення питань, пов’язаних із початком навчання) у закладах освіти на підконтрольній території України.

    Також змінені умови самоізоляції й для решти людей, що в'їжджають з Криму. Так, самоізоляція припиняється, якщо людина отримала негативний ПЛР-тест на коронавірус, який було зроблено після виїзду з анексованого півострова.

    Через посилення епідемії коронавірусу з 9 серпня уряд закрив контрольні пункти в’їзду/виїзду з анексованого Криму. Українська влада вважає, що окупаційна влада Криму дає неправдиві дані щодо кількості хворих на Covid-19.

    Також нагадаємо, що Міносвіти проведе третю сесію для вступників у магістратуру. Вона відбудеться 31 жовтня. 

    17 липня в Україні завершилася основна сесія ЗНО-2020

    Також нагадаємо, що Міносвіти проведе держатестацію наукової діяльності вишів у серпні.

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