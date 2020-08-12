Кабмін змінив умови самоізоляції для тих, хто приїжджає з окупованого Криму



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Кабмін змінив умови самоізоляції для тих, хто приїжджає з Криму

Тепер в’їхати на підконтрольну материкову частину України без самоізоляції зможуть абітурієнти

На засіданні уряду 12 серпня змінили умови самоізоляції для людей, які повертаються з анексованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Так, тепер в’їхати на підконтрольну материкову частину України без самоізоляції зможуть абітурієнти (дозволяється із законним представником) з метою:

вступу (подання документів тощо) до закладів освіти на підконтрольній території України;

початку навчання (вирішення питань, пов’язаних із початком навчання) у закладах освіти на підконтрольній території України.

Також змінені умови самоізоляції й для решти людей, що в'їжджають з Криму. Так, самоізоляція припиняється, якщо людина отримала негативний ПЛР-тест на коронавірус, який було зроблено після виїзду з анексованого півострова.

Через посилення епідемії коронавірусу з 9 серпня уряд закрив контрольні пункти в’їзду/виїзду з анексованого Криму. Українська влада вважає, що окупаційна влада Криму дає неправдиві дані щодо кількості хворих на Covid-19.

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