У Харківській прокуратурі виявили спалах Covid-19



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У Харківській прокуратурі виявили спалах Covid-19

Коронавірусом захворіли сім співробітників прокуратури

У прокуратурі Харківської області виявили спалах коронавірусу. Covid-19 підтвердили у сімох працівників прокуратури.

Про це повідомив прессекретар прокуратури області Дмитро Чубенко, передає Харків Today.

За його словами, всі хворі співробітники знаходяться на самоізоляції, а їх захворювання протікає в легкій формі.

Крім того, в прокуратурі перевірили всіх контактних осіб. Їм зробили ПЛР-тести, які показали негативні результати.

Також Чубенко повідомив, що в будівлі прокуратури провели дезінфекцію, а фізичний прийом громадян тимчасово не проводиться.

Як писав «Главком», до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано 1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків – 1970, за добу - 19 (вчора 29).

Коронавірус в Україні

Всього 83115

Одужали 44934

Хворіють 36230

Померли 1951

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Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.