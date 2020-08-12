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    Здоров'я

    У Харківській прокуратурі виявили спалах Covid-19

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    У Харківській прокуратурі виявили спалах Covid-19 - У Харківській прокуратурі виявили спалах Covid-19
    У Харківській прокуратурі виявили спалах Covid-19

    Коронавірусом захворіли сім співробітників прокуратури

    У прокуратурі Харківської області виявили спалах коронавірусу. Covid-19 підтвердили у сімох працівників прокуратури.

    Про це повідомив прессекретар прокуратури області Дмитро Чубенко, передає Харків Today.

    За його словами, всі хворі співробітники знаходяться на самоізоляції, а їх захворювання протікає в легкій формі.

    Крім того, в прокуратурі перевірили всіх контактних осіб. Їм зробили ПЛР-тести, які показали негативні результати.

    Також Чубенко повідомив, що в будівлі прокуратури провели дезінфекцію, а фізичний прийом громадян тимчасово не проводиться.

    Як писав «Главком», до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ.

    Як повідомлялося, в Україні станом на 12 серпня зафіксовано  1433 нових випадків коронавірусу, це на 275 випадків більше, ніж учора (1 158). Загалом одужали 45 686, за добу 1327 людей (вчора 387), летальних випадків –  1970, за добу - 19 (вчора 29).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      83115
    • Одужали
      44934
    • Хворіють
      36230
    • Померли
      1951

    Всього зафіксовано 84 548 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

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