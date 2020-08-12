Степанов пояснив перебування Харкова у «зеленій» зоні



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Міністр охорони здоров'я пояснив поділ на карантинні зони і перебування Харкова в одній із них

Карантинні зони переглянуть після візиту в регіони комісії з надзвичайних ситуацій

У місті Харкові є багато нових випадків коронавірусної хвороби, завтра комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій буде розглядати поділ територій на різні рівні небезпеки і вирішить це питання. Про це заявив на брифінгу за підсумками засідання уряду очільник МОЗ Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

«Те, що стосується міста Харкова: окрім зростання кількості людей, у нас є багато нових захворівших у місті Харкові, завтра буде проведена комісія ТЕБ та НС і буде поділено ті чи інші території на різні рівні небезпеки, в залежності від затверджених показників», - сказав Степанов, відповідаючи на запитання, чому Харків залишається у «зеленій» зоні попри кількість хворих.

За його словами, те що стосується обласних центрів - там будуть застосовані додаткові коефіцієнти, адже там є міграція людей з сусідніх міст.

Нагадаємо, уряд затвердив нові підходи до визначення карантинних зон, відтепер це відбуватиметься за трьома показниками, один з яких – кількість хворих в адміністративно-територіальних одиницях.

Як писав «Главком», до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області та Київ.