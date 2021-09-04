На Буковині загинув молодий прикордонник. Родичі вважають, що це вбивство

Тіло 24-річного прикордонника Сергія Чіпака знайшли товариші по службі

У Чернівецькій області під час несення служби загинув 24-річний прикордонник Сергій Чіпак. Його тіло з вогнепальним пораненням знайшли товариші по службі вранці 19 серпня. Як повідомляє ТСН, сім'я військового вважає, що його навмисно вбили.

За словами рідної сестри загиблого, це вже не перший трагічний випадок в прикордонному загоні. Водночас офіційна причина події поки невідома. Тим часом у військовій частині за фактом смерті Сергія проводяться перевірки.

Журналісти зв’язалися з родичами прикордонника, військовими і правоохоронцями. Вони розповіли про останні години життя Сергія Чіпак та обставин його загибелі.

«Нам пояснили, що на кордоні стояли кілька прикордонників. Між ними було близько 800 метрів. Там темно, нічого не видно, тому вони ходять з ліхтарями. Хлопець, який стояв найближче, почув перший постріл і нібито дав про нього знати свому старшому. Вони зробили переклик, тоді Сергій три рази не вийшов на зв'язок. Відповідь старшого була такою: «Я подумав, що немає зв'язку, тому що йшов дощ і був туман», – розповіла сестра прикордонника Анастасія Чіпак.

Через деякий час товариші по службі вирушили на пост прикордонника, де знайшли його тіло з вогнепальним пораненням голови. За словами сестри загиблого, сім'ю про смерть хлопця сповістили тільки близько 11 години дня. Після чого рідні вирушили в частину.

«Про те, що пострілів було кілька, нам відразу сказали в частині. Але потім там же почали говорити, що був один вхід і один вихід (мова йде про наскрізне поранення). Водночас висновків експертизи ми не бачили – нам її не показують. Нас повели на місце події, показали ділянку, де знайшли Сергія. Коли ми ставили питання, а їх у нас дуже багато, відповіді на них нам не давали. Калюж крові було дві: в метрі один від одного. В одній лежала його шапочка, в другій сам Сергій. Його знайшли обличчям вниз, ноги були навхрест. Зрозуміло, що його перевертали», – додала Анастасія Чіпак.

За її словами, чи були на тілі хлопця сліди насильницької смерті, невідомо. Однак на руках у нього помітили садна і синці.

«Слідчий нам повідомив, що слідів побоїв не було. Тобто нібито боротьби бути не могло. У морзі впізнання теж не було. Коли Сергійка привезли додому, ми звернули увагу, що у нього на лівій руці, на кисті, є свіжа подряпина і синяк, як ніби його схопили», – підкреслила дівчина.

Сергій, за словами його сім'ї, був неконфліктною людиною. На службу прикордонник заступив всього два місяці тому. Рідні його характеризують як врівноважену, чуйну людину, яка намагалася жити справедливо.

За словами Анастасії Чіпак, у частині, в якій служив Сергій, і раніше відбувалися подібні інциденти. 18 квітня там нібито знайшли застреленим солдата-контрактника.

За її словами, Сергій неодноразово ставав свідком контрабанди. Про це він розповідав рідним. Водночас особливо поширюватися з цього приводу не хотів.

У Національній поліції Чернівецької області через смерть прикордонника відкрили кримінальне провадження.

«Триває досудове розслідування. Про причини смерті зараз сказати не можемо. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України. З якою саме позначкою розслідують інцидент (вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю) зараз невідомо», – розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

У самій частині інцидент не коментують. Там посилаються на слідчі дії, які проводять правоохоронці. Також не хочуть спростувати або підтвердити факт про смерті контрактника.

Нагадаємо, раніше загиблим на пляжі в Одесі прикордонником виявився генерал у відставці Валерій Курніков, ветеран Держприкордонслужби, який у 2014 році під час анексії Криму згуртував навколо себе вірних присязі прикордонників.

Зазначимо, у Дніпрі медики врятували чоловіка, який провів під водою 20 хвилин.

Раніше рятувальники повідомили моторошну «потопельну» статистику.

.