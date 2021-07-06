У Дніпрі медики врятували чоловіка, який провів під водою 20 хвилин

Чоловік після спекотного трудового дня занурився у воду, у нього стався спазм судин, і він захлинувся

У Дніпрі, в лікарні імені Мечникова лікарі врятували чоловіка, який провів під водою 20 хвилин. Про це повідомив головлікар лікарні Мечникова Сергій Риженко в Facebook.

«Володимира за добу було врятовано двічі. Після важкого, жаркого трудового дня він з розгону занурився в прохолодну воду. Спазм судин, тимчасова втрата координації - захлинувся і виявився на дні водойми. Там провів понад 20 хвилин», – написав Риженко.

Перехожі побачили, що у воді знаходиться людина. Його витягли з води, після чого небайдужі люди, серед яких був медик, почали робити йому штучне дихання. Далі він був доставлений в реанімацію лікарні Мечникова.

«Сіро-синє тіло без ознак життя доставили в реанімацію Мечникова. Утоплення, гемоліз, кома II. П'ять діб на ШВЛ. Набряк легень, набряк головного мозку», – описав стан пацієнта медик.

За словами Риженка, чоловік провів п'ять днів на апараті штучної вентиляції легень.

«Лікарі боролися за його життя і врешті-решт «витягли» чоловіка», – написав головний лікар.

Зараз же, додав головлікар, пацієнт «бігає і переживає за роботу, абсолютно не думаючи про те, що життя йому подароване вдруге».

«Лікарі-реаніматологи Мечникова і той медик, який надавав першу допомогу, сподівалися і вірили, і в цій сутичці зі смертю перемогли. Як правило, такі не виживають», – підкреслив головний лікар.

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