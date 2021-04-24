На Черкащині чоловік влаштував стрілянину з авто під час руху

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років

У місті Золотоноша Черкаської області правоохоронці затримали чоловіка, який стріляв у повітря з автомобіля під час руху, і чотирьох його спільників. Про це повідомила пресслужба Нацполіції регіону.

Відзначається, що в четвер у другій половині дня житель міста розмахував і стріляв із пістолета під час руху автомобіля вулицями населеного пункту. Відео того, що відбувається, оприлюднив у Мережі пасажир стрілка.

Ролик побачили поліцейські, які встановили особи правопорушників. Під час огляду місця інциденту вилучили дві гільзи калібру 9 міліметрів.

У ході обшуку за місцем проживання підозрюваних виявлено та вилучено пістолет, а також виявлено автомобіль, на якому пересувалися затримані.

Відкрито справу за статтею про хуліганство (ч.14 ст.296 КК). Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.