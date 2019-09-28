Смертельна ДТП в Броварах: суд відправив поліцейського у СІЗО без права на заставу



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Водій не впорався з керуванням та в’їхав в зупинку, де перебували люди

В результаті аварії загинула жінка, ще двоє людей травмовані

Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід поліцейському, який 26 вересня став винуватцем смертельної ДТП у Броварах.

Водієві авто, який збив на смерть жінку, присудили два місяці тримання під вартою без права внесення застави.

Як відомо, в Броварах на Київщині 26 вересня сталася ДТП за участі співробітника поліції охорони, в результаті якої загинула жінка, ще двоє людей травмовані. Водій, який перебував за кермом автомобіля Opel на єврономерах, не впорався з керуванням та в’їхав в зупинку, де перебували люди.

На місце аварії прибув голова Національної поліції Ігор Клименко.

За даним фактом було призначено службове розслідування, на час якого начальника управління поліції охорони Київської області відсторонено від виконання службових обов’язків. Про подію повідомлено ДБР.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.

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Джерело: 112 Україна