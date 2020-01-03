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    У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля

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    У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля - У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля
    У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля

    Тіло немовля лежало в пакеті серед купи відходів на звалищі.

    У Дніпрі 3 січня на сміттєвому полігоні «Правобережний» знайшли мертву новонароджену дитину.

    Про це повідомляє видання «Інформатор».

    Зазначається, що тіло лежало в пакеті серед купи відходів на звалищі. За непідтвердженою інформацією, пакет знайшов один з працівників полігону.

    У ньому, замотаний у ганчірку, лежав новонароджений. Інформації про стать дитини поки немає. Ймовірно, на смітник його вивантажила одна зі сміттєвих машин. На місце викликали бригаду швидкої допомоги, проте медики зробити вже нічого не могли - малюк був мертвий.

    Точна причина смерті буде відома після проведення експертизи.

    Територію полігону оточили, зараз там працюють оперативно-слідча група поліції, спеціаліст бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку. Офіційної інформації щодо інциденту поки немає.

    Як повідомлялося, у Білій Церкві біля багатоповерхового будинку місцева жителька виявила тіло немовляти і про жахливу знахідку повідомила до поліції.

    кримінал Дніпро смерть немовля
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