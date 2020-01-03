У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля



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У Дніпрі на смітнику знайшли мертве немовля

Тіло немовля лежало в пакеті серед купи відходів на звалищі.

У Дніпрі 3 січня на сміттєвому полігоні «Правобережний» знайшли мертву новонароджену дитину.

Про це повідомляє видання «Інформатор».

Зазначається, що тіло лежало в пакеті серед купи відходів на звалищі. За непідтвердженою інформацією, пакет знайшов один з працівників полігону.

У ньому, замотаний у ганчірку, лежав новонароджений. Інформації про стать дитини поки немає. Ймовірно, на смітник його вивантажила одна зі сміттєвих машин. На місце викликали бригаду швидкої допомоги, проте медики зробити вже нічого не могли - малюк був мертвий.

Точна причина смерті буде відома після проведення експертизи.

Територію полігону оточили, зараз там працюють оперативно-слідча група поліції, спеціаліст бюро судово-медичної експертизи і співробітники розшуку. Офіційної інформації щодо інциденту поки немає.

Як повідомлялося, у Білій Церкві біля багатоповерхового будинку місцева жителька виявила тіло немовляти і про жахливу знахідку повідомила до поліції.