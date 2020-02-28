На Чернігівщині горів військовий полігон, є постраждалі



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Вогонь знищив два військових намети

У результаті пожежі постраждали три людини

Унаслідок пожежі двох військових наметів, яка сталася вночі на полігоні оперативного командування «Північ» Збройних сил України поблизу смт Гончарівське на Чернігівщині, троє військовослужбовців отримали опіки.

Про це повідомив департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

«Біля смт Гончарівське Чернігівського району на території 242 загальновійськового полігону оперативного командування «Північ» військової частини 3321 Міністерства оборони України о 2 год. 00 хв. 28 лютого сталася пожежа двох військових наметів УСБ-56. Вогнем знищено намети. Внаслідок пожежі три особи отримали опіки верхніх кінцівок», - ідеться у повідомленні.

Причина загоряння та збитки встановлюються. Підрозділи ДСНС до гасіння не залучались.

Нагадаємо, у вересні 2019 року також горів військовий полігон у Чернігівській області. Як повідомлялось, пожежа сталася у лісі. Повідомлення про пожежу настилу та молодих самосійних насаджень у лісовому масиві на військовому полігоні військової частини А-0665, що в Козелецькому районі, рятувальники отримали 12 вересня. Площа загоряння становила близько 10 га. До гасіння залучали і авіацію ДСНС - літак Ан-32П та вертоліт Мі-8. Тоді пожежу повністю ліквідували за два дні.