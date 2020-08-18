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    На Чернігівщині невідомі жартівники «замінували» зупинку будильниками

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    <span>Інцидент стався у Мрині Носівського району</span> - На Чернігівщині невідомі жартівники «замінували» зупинку будильниками
    Інцидент стався у Мрині Носівського району
    Фото: Нацполіція

    Вибухотехніки підірвали коробки і знайшли всередині два будильники

    На автобусній зупинці в селі Мрин Носівського району Чернігівської області поліція знешкодила підозрілі предмети. Про це повідомляє пресслужба поліції області у вівторок, 18 серпня.

    «Вибуховими пристроями» виявилися упаковані в бляшані коробки будильники.

    «У Мрині Носівського району на зупинці громадського транспорту селяни виявили два предмети, які здалися їм небезпечними, тому що один з них видавав звуковий сигнал. Вибухотехніки зруйнували коробки зарядом малої потужності і знайшли всередині два будильники», - сказано в повідомленні.

    Інформація місцевих жителів про підозрілі предмети, які «цокали» в смітнику, надійшла в поліцію о 17:00.

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    На Чернігівщині невідомі жартівники «замінували» зупинку будильниками
    На Чернігівщині невідомі жартівники «замінували» зупинку будильниками
    На Чернігівщині невідомі жартівники «замінували» зупинку будильниками
    На Чернігівщині невідомі жартівники «замінували» зупинку будильниками

    Після вжиття всіх заходів, вибухотехніки зруйнували банки гідродинамічним ударом із зарядом малої потужності. Вибухонебезпечних речовин в коробках не виявилося.

    «Схоже, якийсь місцевий «Кулібін» таким чином безглуздо пожартував», - резюмували в поліції.

     

    Чернігівщина вибухівка поліція
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