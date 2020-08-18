На Чернігівщині невідомі жартівники «замінували» зупинку будильниками



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Інцидент стався у Мрині Носівського району Фото: Нацполіція

Вибухотехніки підірвали коробки і знайшли всередині два будильники

На автобусній зупинці в селі Мрин Носівського району Чернігівської області поліція знешкодила підозрілі предмети. Про це повідомляє пресслужба поліції області у вівторок, 18 серпня.

«Вибуховими пристроями» виявилися упаковані в бляшані коробки будильники.

«У Мрині Носівського району на зупинці громадського транспорту селяни виявили два предмети, які здалися їм небезпечними, тому що один з них видавав звуковий сигнал. Вибухотехніки зруйнували коробки зарядом малої потужності і знайшли всередині два будильники», - сказано в повідомленні.

Інформація місцевих жителів про підозрілі предмети, які «цокали» в смітнику, надійшла в поліцію о 17:00.

Після вжиття всіх заходів, вибухотехніки зруйнували банки гідродинамічним ударом із зарядом малої потужності. Вибухонебезпечних речовин в коробках не виявилося.

«Схоже, якийсь місцевий «Кулібін» таким чином безглуздо пожартував», - резюмували в поліції.