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    Події в Україні

    Шпигують та агітують за «руський мір»: СБУ виявляє диверсантів у регіонах України

    У СБУ запевняють, що успішно протистоять диверсантам - Шпигують та агітують за «руський мір»: СБУ виявляє диверсантів у регіонах України
    У СБУ запевняють, що успішно протистоять диверсантам
    фото: СБУ/Telegram

    Ворог намагається «розконсервувати» колишніх військових на нашій території

    Служба безпеки України безперервно виявляє та знешкоджує диверсійні групи та агентів російських спецслужб в Україні. Про це силове відомство інформує у Telegram.

    «Ворог намагається «розконсервувати» колишніх військових на нашій території та залучити їх як до відкритої, так і підпільної війни проти України. Але ми цьому успішно протистоїмо», – запевняють у СБУ.

    У Донецькій області:

    Затримано ворожу ДРГ. В Україну вони прибули за день до повномасштабного вторгнення з тимчасово анексованого Криму. Вони мали здійснити розвідку щодо блокпостів та пунктів дислокації українських військових, а також вчинити диверсії і підготувати плацдарм для подальшої зачистки основними силами РФ.

    Під час затримання ворожі розвідники чинили збройний опір силам ЗСУ та СБУ. Їх усіх було затримано. У ході допиту окупанти надали важливі свідчення щодо збройної агресії проти України.

    У Харківській області:

    СБУ схопила коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію щодо розташування військових складів та об‘єктів критичної інфраструктури.

    Агент цинічно наводив російську реактивну артилерію на житлові квартали міста. У результаті цих дій було зруйновано інфраструктуру та спричинило втрати серед мирного населення.

    У Закарпатській області:

    СБУ викрила агента ФСБ РФ, який з першого дня війни в Україні збирав дані про настрої мешканців західної України та їх ставлення до Росії на тлі війни.

    Ворожого шпигуна затримали в одному з населених пунктів Закарпаття.

    У Дніпрі:

    СБУ затримала ще двох мешканців Дніпра, які виступали за підтримку «руського міра».

    За отриманою інформацією, один з прихильників окупанта фотографував військові об’єкти Збройних сил України. У його ноутбуці виявлено план-схему Оперативного командування «Схід» ЗСУ.

    Інший – збирав дані щодо місць розташування блок-постів у Дніпрі. Отриману інформацію він передавав кураторам через мітки на Google карті про місця знаходження блок-постів.

    У Києві:

    Затримано двох братів-пропагандистів, які мають проросійські та пробілоруські погляди. Є дані, що свідчать про їх тісну співпрацю зі спецслужбами РФ та РБ.

    Мета посіпак окупантів-розхитати внутрішню обстановку в країні та створити «потрібну інформаційну картинку» для Росії та Білорусії. Наразі їх картинка – це вид з-за грат українського ізолятора.

    Раніше на Івано-Франківщині працівники Служби безпеки України затримали сепаратистів, які в західних і центральних областях країни мали завербувати понад пів тисячі зрадників. За інформацією спецслужб, вони планували створити «Федеративної республіки Україна» на території Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Тернопільської й Чернівецької областей.

    Також СБУ затримала зрадника, який «здав» ворогу під обстріл Луцький військовий аеродром. Ним виявився організатор луцького клубу авіалюбителів «ОВАЛ» Ілля Сметанін, який вже раніше потрапляв у поле зору спецслужб через подібну діяльність.

    Теги: окупанти СБУ ЗСУ ФСБ Google Закарпаття військові Telegram населення час
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    Шпигують та агітують за «руський мір»: СБУ виявляє диверсантів у регіонах України