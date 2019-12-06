Пожежа в одеському коледжі: навчання студентів буде відновлено 9 грудня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У приміщенні коледжу, де сталася пожежа, досі працюють рятувальники

Студенти Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який постраждав від пожежі, відновлять навчання вже в понеділок, 9 грудня 2019 року.

Для цього надано приміщення та аудиторії за ініціативою Ради директорів коледжів області, повідомляє пресслужба МОН.

Освітній процес проходитиме в аудиторіях Одеського фінансово-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету. Також навчання продовжиться в іншому корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вул. Героїв Крут, 19.

У приміщенні коледжу, де сталася пожежа, досі працюють рятувальники. Наразі відомо про чотирьох загиблих, доля 11 осіб залишається невідомою.

Міністерство освіти і науки висловлює співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав від пожежі.

Сьогодні, 6 грудня 2019 року, було створено Урядову комісію з розслідування причин пожежі. В її складі почала роботу Міністр освіти і науки Ганна Новосад. До Комісії також увійшли перший заступник Міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, Міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, Міністр соціальної політики Юлія Соколовська, Голова ДСНС Микола Чечоткін, Голова Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської облдержадміністрації.

Прем’єр-міністр також дав розпорядження ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об’єктах підвищеного ризику, де постійно перебуває велика кількість людей.

Як повідомив раніше заступник начальника облуправління ДСНС Олександр Крицький, одне з виявлених у п'ятницю тіл належить чоловікові.

Нагадаємо, першою жертвою пожежі у коледжі стала 16-річна студентка Ксенія Бабенко, яка вистрибнула з вікна.

Другою жертвою стала викладачка коледжу Ганна Бортюк, яка до останнього виводила дітей з палаючої будівлі. Жінка загинула через отруєння продуктами горіння.

Усього у пожежі постраждало ще 30 людей, їх вдалося врятувати.

Рятувальники застосовують спецтехніку, щоб зрізати звисаючі конструкції - вони можуть травмувати пожежників, які розбирають завали на першому і другому поверхах будівлі через віконні отвори.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в центрі Одеси сталася пожежа у навчальному корпусі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

5 та 6 грудня в Одесі оголошено траур.

Як заявили студенти, під час пожежі не прозвучало жодних тривожних сигналів або оголошень, тому багато хто не одразу дізнався про загоряння.