  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Чорнобильській АЕС уже 40 випадків Covid-19

    • Розсилка
    <span>На Чорнобильській АЕС зафіксували вже 40 випадків коронавірусу</span> - На Чорнобильській АЕС уже 40 випадків Covid-19
    На Чорнобильській АЕС зафіксували вже 40 випадків коронавірусу

    При цьому 21 людина вже видужала, ще 18 продовжують лікуватися вдома, а один хворий госпіталізований

    На Чорнобильській АЕС зафіксували вже 40 випадків коронавірусу серед персоналу станом на 23 жовтня. Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС у вівторок, 27 жовтня.

    При цьому 21 людина вже видужала, 18 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, ще один хворий – на стаціонарному лікуванні в міській лікарні Славутича.

    Крім того, 25 працівників ЧАЕС, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.

    «У рамках Договору, укладеного ДСП ЧАЕС з ГУ Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України, проведено 47 ПЛР-досліджень», – додали на ЧАЕС.

    Нагадаємо, що в українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 83 військовослужбовців.

    ЧАЕС АЕС коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies