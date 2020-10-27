На Чорнобильській АЕС уже 40 випадків Covid-19



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На Чорнобильській АЕС зафіксували вже 40 випадків коронавірусу

При цьому 21 людина вже видужала, ще 18 продовжують лікуватися вдома, а один хворий госпіталізований

На Чорнобильській АЕС зафіксували вже 40 випадків коронавірусу серед персоналу станом на 23 жовтня. Про це повідомляє пресслужба ЧАЕС у вівторок, 27 жовтня.

При цьому 21 людина вже видужала, 18 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні, ще один хворий – на стаціонарному лікуванні в міській лікарні Славутича.

Крім того, 25 працівників ЧАЕС, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.

«У рамках Договору, укладеного ДСП ЧАЕС з ГУ Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ України, проведено 47 ПЛР-досліджень», – додали на ЧАЕС.

Нагадаємо, що в українській армії за минулу добу коронавірус виявили у 83 військовослужбовців.