Вінничанка стала першою віце-Студміс України 2019



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Вікторія Звонецька

Студентка Вінницького медичного університету імені Миколи Пирогова Вікторія Звонецька отримала звання та корону першої віце-Студміс України 2019

Фінал всеукраїнського конкурсу відбувся 17 листопада в одному з концерт-холів у Києві. Вінницю на конкурсі представила переможниця місцевого відбору, хмельничанка і студентка Вінницького медичного університету Вікторія Звонецька.

Перемогу ж у цьогорічному конкурсі Студміс України стала представниця Одеси Дарина Самсоннікова.

Дарина Самсоннікова

Нагадаємо, що вінницький відбір на конкурс відбувся 19 травня. Там за перемогу змагалося 11 дівчат з різних вишів міста. Як відбувався вінницький конкурс та хто в ньому брав участь – дивіться у нашому фоторепортажі за посиланням.

Джерело: VЕЖА