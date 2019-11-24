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    Вінничанка стала першою віце-Студміс України 2019

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    Вікторія Звонецька - Вінничанка стала першою віце-Студміс України 2019
    Вікторія Звонецька

    Студентка Вінницького медичного університету імені Миколи Пирогова Вікторія Звонецька отримала звання та корону першої віце-Студміс України 2019

    Фінал всеукраїнського конкурсу відбувся 17 листопада в одному з концерт-холів у Києві. Вінницю на конкурсі представила переможниця місцевого відбору, хмельничанка і студентка Вінницького медичного університету Вікторія Звонецька.

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    Вікторія Звонецька з короною першої віце-міс
    Вікторія Звонецька з мамою
    Вінничанка стала першою віце-Студміс України 2019
    Вінничанка стала першою віце-Студміс України 2019
    Трійка фіналісток

    Перемогу ж у цьогорічному конкурсі Студміс України стала представниця Одеси Дарина Самсоннікова.

    Дарина Самсоннікова
    Дарина Самсоннікова

    Нагадаємо, що вінницький відбір на конкурс відбувся 19 травня. Там за перемогу змагалося 11 дівчат з різних вишів міста. Як відбувався вінницький конкурс та хто в ньому брав участь – дивіться у нашому фоторепортажі за посиланням. 

    Джерело: VЕЖА

    конкурс вінничани
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