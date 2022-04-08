На Дніпропетровщині настоятель храму допомогав рашистам

Священослужитель наказував прихожанам допомагати грошима російській армії

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили священнослужителя Української православної церкви МП на співпраці з країною-агресором РФ. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України.

За даними слідства, починаючи з 24 лютого 2022 року, після вторгнення збройних сил Російської Федерації на територію України, священнослужитель під час молитовних богослужінь перед своєю паствою та відвідувачами регулярно підтримував окупантів.

Настоятель виправдовував військове вторгнення агресора у нашу державу.

Він також закликав прихожан допомагати збройним силам РФ.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного силовики виявили та вилучили комп’ютерну техніку та документацію про підтримку агресора.Наразі священослужителя затримали. Його тримають під вартою

Нагадаємо, раніше найманець «ДНР», якого росіянин взяв на роботу, сів до в’язниці на п’ять років.

Терорист уклав угоду про визнання винуватості та уник суворішого покарання.