Суд арештував пособницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні

Затримана отримала завдання від бойовика «ДНР» і приїхала на підконтрольну Україні частину Донеччини для переміщення схрону вибухівки та боєприпасів

23-річній мешканці Донецька обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави розміром 227 тис. грн

На Донеччині заарештовано жінку, яка виконувала вказівки окупантів «ДНР». Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Так, 23-річній мешканці Донецька повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Слідство з'ясувало, що у жовтні 2021 підозрювана отримала завдання від бойовика «ДНР» і приїхала на підконтрольну Україні частину Донеччини для переміщення приготованого схрону з боєприпасами, вибуховими пристроями й речовинами. Усі заборонені предмети зловмисниця тримала вдома в пакуваннях з-під борошна.

фото: don.gp.gov.ua

Також пособниця окупантів мала здійснювати фото- й відеозйомку адмінбудівель і прилеглих територій, службового транспорту, що є об'єктами терористичної вразливості.

Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави розміром 227 тис. грн.

До слова, бойовик «ЛНР», який вихвалявся, що розумніший за ОБСЄ, отримав 10 років тюрми.