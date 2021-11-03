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    Суд арештував пособницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні

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    Затримана отримала завдання від бойовика &laquo;ДНР&raquo; і приїхала на підконтрольну Україні частину Донеччини для переміщення схрону вибухівки та боєприпасів - Суд арештував пособницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні
    Затримана отримала завдання від бойовика «ДНР» і приїхала на підконтрольну Україні частину Донеччини для переміщення схрону вибухівки та боєприпасів
    фото: don.gp.gov.ua

    23-річній мешканці Донецька обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави розміром 227 тис. грн

    На Донеччині заарештовано жінку, яка виконувала вказівки окупантів «ДНР». Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

    Так, 23-річній мешканці Донецька повідомлено про підозру у сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

    Слідство з'ясувало, що у жовтні 2021 підозрювана отримала завдання від бойовика «ДНР» і приїхала на підконтрольну Україні частину Донеччини для переміщення приготованого схрону з боєприпасами, вибуховими пристроями й речовинами. Усі заборонені предмети зловмисниця тримала вдома в пакуваннях з-під борошна.

    фото: don.gp.gov.ua
    фото: don.gp.gov.ua

    Також пособниця окупантів мала здійснювати фото- й відеозйомку адмінбудівель і прилеглих територій, службового транспорту, що є об'єктами терористичної вразливості.

    Жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або внесення застави розміром 227 тис. грн.

    До слова, бойовик «ЛНР», який вихвалявся, що розумніший за ОБСЄ, отримав 10 років тюрми.

    Теги: суд ДНР Донеччина арешт вибухівка боєприпаси
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    Суд арештував пособницю «ДНР», яка ховала вибухівку в борошні