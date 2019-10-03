На Дніпропетровщині поліцейська вівчарка врятувала хлопчика, який застряг на дереві



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Фото: dp.npu.gov.ua

Восьмирічний хлопчик, сидячи на дереві, настільки змерз, що вже не міг навіть говорити

У місті Кам’янське Дніпропетровської області поліцейський собака допоміг розшукати восьмирічного хлопчика, який пішов до репетитора та не повернувся додому. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області.

Як розповіли у поліції, 2 жовтня близько 22:00 за допомогою до правоохоронців звернулася 28-річна жінка. Вона повідомила, що о 15:00 її восьмирічний син пішов до репетитора, однак на навчання так і не з’явився і додому не повернувся. Жінка із знайомими намагалася самостійно розшукати дитину, але хлопчика ніде не було.

На пошуки дитини був залучений майже весь особовий склад Кам’янського відділу поліції, у тому числі, кінолог із службовою собакою Харді.

Правоохоронці встановили та опитали коло спілкування родини, однак дитину ніхто не бачив.

«Поліцейські разом з собакою продовжили пошуки хлопчика. Вівчарка обійшла декілька дворів і відчула слід дитини. Вона вперто повела кінолога до дерева і, ставши передніми лапами на стовбур, заскавчала. Серед гілок поліцейські ледь помітили хлопчика. Він настільки змерз, що навіть не міг говорити», - йдеться у повідомленні.

Дитині допомогли злізти з дерева та передали матері.