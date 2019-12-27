На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)



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Авто таксі увійшло під борт трамвая Фото: Інформатор

Внаслідок ДТП зупинився рух кількох маршрутів трамваїв

У п’ятницю, 27 грудня, на вулиці Миколи Василенка у Києві сталася ДТП, що призвела до транспортного колапсу. Volkswagen служби таксі не помітив трамвай і протаранив вагон, зупинивши рух відразу декількох маршрутів.

Аварія трапилася близько 09:00. Про це повідомляє Інформатор.

Трамвай маршруту №15 рухався в бік станції метро «Берестейська». На перетині з вулицею Козелецькою у трамвай влетів Volkswagen. Таксі увійшло під борт трамвая.

У таксі був водій і пасажир, вагон також був заповнений людьми. Ніхто з них не постраждав.

На цьому місці знаходиться світлофор, який загоряється червоним при наближенні трамвая. Попередньо, водій таксі проігнорував його.

Рух трамваїв зупинено.

Патрульний екіпаж оформляє ДТП.

Як повідомлялося, у четвер, 26 грудня, ввечері в Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю Ford Transit. Автомобіль рухався в сторону проспекту Степана Бандери. За попередньою інформацією, яку надали поліцейські, а також водій Ford, у якийсь момент в передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробила ще й заднє праве колесо.

В результаті цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і відкинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва.