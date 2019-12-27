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    На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)

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    Авто таксі увійшло під борт трамвая - На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)
    Авто таксі увійшло під борт трамвая
    Фото: Інформатор

    Внаслідок ДТП зупинився рух кількох маршрутів трамваїв

    У п’ятницю, 27 грудня, на вулиці Миколи Василенка у Києві сталася ДТП, що призвела до транспортного колапсу. Volkswagen служби таксі не помітив трамвай і протаранив вагон, зупинивши рух відразу декількох маршрутів.

    Аварія трапилася близько 09:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Трамвай маршруту №15 рухався в бік станції метро «Берестейська». На перетині з вулицею Козелецькою у трамвай влетів Volkswagen. Таксі увійшло під борт трамвая.

    У таксі був водій і пасажир, вагон також був заповнений людьми. Ніхто з них не постраждав.

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    На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)
    На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)
    На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)
    На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)
    На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)
    На Берестейці транспортний колапс: таксі влетіло у трамвай (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    На цьому місці знаходиться світлофор, який загоряється червоним при наближенні трамвая. Попередньо, водій таксі проігнорував його.

    Рух трамваїв зупинено.

    Патрульний екіпаж оформляє ДТП.

    Як повідомлялося, у четвер, 26 грудня, ввечері в Києві на Північному мосту сталася ДТП за участю Ford Transit. Автомобіль рухався в сторону проспекту Степана Бандери. За попередньою інформацією, яку надали поліцейські, а також водій Ford, у якийсь момент в передню частину авто врізалася пластина деформаційного шва, після чого пробила ще й заднє праве колесо.

    В результаті цього автомобіль втратив керування, його розвернуло і відкинуло у відбійник в декількох десятках метрів від деформаційного шва.
    таксі ДТП Київ громадський транспорт водій автомобіль
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