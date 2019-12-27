На трасі Київ-Суми зіткнулися три автівки: загинула пенсіонерка (фото)



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ДТП на трасі Київ-Суми Фото: Нацполіція

Пасажирка Fiat загинула на місці ДТП

Минулої доби на дорогах Київської області сталося 6 автопригод із травмованими, одна з яких закінчилася трагічно.

26 грудня на автодорозі Київ-Суми у ДТП втрапили три автівки: водій Fiat допустив зіткнення з вантажівкою МАН, яка рухалася у попутному напрямку. А далі у Fiat в’їхав автомобіль Mercedes. Внаслідок зіткнення пасажирка Fiat, 65-річна жителька столиці, загинула на місці від отриманих травм.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Пообіді в м. Ржищів на нерегульованому перехресті водійка моторолера зіткнулася з легковиком. Внаслідок аварії її із закритою черепно-мозковою травмою доставили до лікарні.

Ще один водій моторолера постраждав у ДТП на Білоцерківщині.

В смт Козин водій автомобіля ТАТА не надав переваги в русі автомобілю Audi, відтак, водія останнього із травмами голови, забиттям грудної клітини та переломом ноги госпіталізували.

Також вчора у аеропорті «Бориспіль» поблизу терміналу F водій мікроавтобуса збив п’ятирічного хлопчика, який на самокаті переїжджав проїжджу частину у невстановленому місці. Дитину госпіталізували до лікарні із черепно-мозковою травмою та забиттям грудини.

Ще один наїзд на пішохода стався ввечері у с. Святопетрівське Києво-Святошинського району. Водій Peugeot скоїв наїзд на жінку, яка переходила по «зебрі». Потерпілу із переломом ноги доставили до лікарні.

За всіма фактами ДТП поліція відкрила кримінальні провадження.

Із початку року в Київській області сталося понад 12 тисяч ДТП, в них травмувалися 2342 особи, загинуло – 320 людей.