На Дніпропетровщині викрили віртуальну порностудію
Залежно від кількості сеансів гонорар моделі становив 15-30 тисяч гривень на місяць
У місті Павлоград Дніпропетровської області викрили віртуальну порностудію.
Про це повідомила напередодні Муніципальна варта Павлоградської міськради в Facebook.
Відео з елементами порнографії за участю неповнолітніх дівчат транслювали в інтернеті за допомогою веб-камер. Залежно від кількості сеансів гонорар моделі становив 15-30 тисяч гривень на місяць.
Попередньо, в місті працювали до десяти дівчат-моделей. Секс-робітниць підшукували з кола знайомих, психологічно обробляли і навчали розміщувати відео порнографічного характеру на спеціальних сайтах, які в подальшому збували за плату.
Відзначається, що моделі не тільки самі заробляли, а й пропонували знайомим приєднатися. Вони обіцяли, що відео продаються тільки за кордон і про них у рідному місті ніхто не дізнається.
Тепер діяльність порностудії розслідуватимуть правоохоронні органи.
До слова, працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичної поліції отримали оперативну інформацію про діяльність онлайн-порностудії.
Відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.