На Дніпропетровщині викрили віртуальну порностудію



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Залежно від кількості сеансів гонорар моделі становив 15-30 тисяч гривень на місяць

У місті Павлоград Дніпропетровської області викрили віртуальну порностудію.

Про це повідомила напередодні Муніципальна варта Павлоградської міськради в Facebook.

Відео з елементами порнографії за участю неповнолітніх дівчат транслювали в інтернеті за допомогою веб-камер. Залежно від кількості сеансів гонорар моделі становив 15-30 тисяч гривень на місяць.

Попередньо, в місті працювали до десяти дівчат-моделей. Секс-робітниць підшукували з кола знайомих, психологічно обробляли і навчали розміщувати відео порнографічного характеру на спеціальних сайтах, які в подальшому збували за плату.

Відзначається, що моделі не тільки самі заробляли, а й пропонували знайомим приєднатися. Вони обіцяли, що відео продаються тільки за кордон і про них у рідному місті ніхто не дізнається.

Тепер діяльність порностудії розслідуватимуть правоохоронні органи.

До слова, працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, столичної поліції отримали оперативну інформацію про діяльність онлайн-порностудії.

Відомості про правопорушення внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом виготовлення, збуту і розповсюдження порнографічних предметів.