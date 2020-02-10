У Києві судитимуть посадовця і підприємця за розкрадання виділених на ремонт школи коштів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Особи підозрюють у заволодінні 400 тис. грн бюджетних коштів

Столичними правоохоронцями завершено досудове розслідування за фактом заволодіння державними коштами у сумі понад 400 тис. гривень начальником Управління капітального будівництва Дарницької районної державної адміністрації та заступником директора приватної фірми.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що між Управлінням капітального будівництва Дарницької РДА та підрядною організацією був укладений договір про виконання капітального ремонту приміщення школи у Дарницькому районі Києва на загальну суму 2,9 млн гривень.

У подальшому начальником Управління РДА та заступником директора приватної фірми, що здійснював технічний нагляд, підписано акти виконаних робіт.

Однак, проведеними у ході досудового розслідування судовими експертизами встановлено та підтверджено фактичне невиконання підрядником робіт на суму понад 400 тис. гривень: не проведено заміну сантехніки, дверей тощо.

У зв’язку з викладеним начальнику Управління Дарницької РДА та заступнику директора товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Крім того, в рамках кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти у сумі понад 1,5 млн гривень, вилучені у фігурантів провадження під час обшуків.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду Києва для розгляду по суті.

Досудове розслідування здійснювалось за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у Києві ДСР НП України.