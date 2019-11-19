Військові збили розвідувальний безпілотник бойовиків з небезпечним вантажем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Залишки збитого безпілотника Фото: facebook.com/pressjfo.news

Під час падіння на нежилому дворі безпілотник здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався вразити українських військових

Українські військові збили безпілотний літальний апарат бойовиків у зоні операції Об'єднаних сил на Донеччині. Про це йдеться у повідомленні пресцентру штабу ООС.

У штабі повідомили, що в напрямку Горлівки Донецької області летів розвідувальний безпілотник бойовиків.

Українські військові збили його зосередженим вогнем зі стрілецької зброї.

«Під час падіння на нежилому дворі БПЛА здетонував, що може свідчити про небезпечний вантаж, яким ворог намагався вразити наших військових», - йдеться в повідомленні.

Залишки збитого апарату військові передали фахівцям спеціальних підрозділів для вивчення та ідентифікації.

Нагадаємо, 4 листопада бойовики обстріляли безпілотний літальний апарат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі.