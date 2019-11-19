Бойовики під Залізним обстріляли українські позиції з гранатометів



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Окупанти продовжують обстрілювати позиції Збройних сил на Донбасі

Російсько-окупаційні війська обстріляли позиції українських військових поблизу Залізного Донецької області. Втрат від початку доби немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Станом на 12.30 сьогодні, 19 листопада, маємо один факт ведення вогню російсько-окупаційними військами на Луганському напрямку... Втрат з нашого боку немає», - поінформував речник.

Зокрема, за словами Праути, після 9-ї години окупанти з ручних протитанкових гранатометів 20 хвилин обстрілювали опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані у районі Залізного. Нагадаємо, у Харківському військово-медичному клінічному центрі о 4 ранку вівторка помер командир 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади полковник Євген Коростельов, який отримав важкі поранення в зоні проведення Операції Об’єднаних сил. У зв’язку із загибеллю командира 128-окремої гірсько-штурмової бригади Євгенія Коростельова розпорядженням міського голови Мукачева 19 листопада оголошено Днем жалоби.

Євген Коростельов був пораний 12 листопада біля Новотроїцького під час обходу передових позицій. Він разом із іншим офіцером підірвався на міні. Повідомлялося про серйозні поранення ніг.

13 листопада комбрига у важкому стані доправили до госпіталя у Харкові. Вибухом Коростельову відірвало ліву стопу; права нога була повністю пошкоджена, але лікарі тоді врятували її.