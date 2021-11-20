На Донбасі місія ОБСЄ зафіксувала танки і зенітні установки окупантів

За лініями відведення СММ зафіксувала сім гаубиць, 12 протитанкових гармат та 34 танки у підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей

Бойовики продовжують розміщувати військову техніку та інше озброєння на непідконтрольних Україні територіях Донбасу. Спостерігачі ОБСЄ помітили танки й зенітні установки окупантів. Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ за 19 листопада.

Місія зафіксувала два міномети, розміщені в порушення ліній відведення в підконтрольних уряду районах Донецької та Луганської областей.

За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ зафіксувала сім гаубиць, 12 протитанкових гармат та 25 танків у підконтрольних уряду районах Донецької області, зокрема деякі на залізничній станції, а також 9 танків на полігонах у непідконтрольних уряду районах Луганської області.

З них шість танків невстановленого типу помітив патруль ОБСЄ на полігоні поблизу Круглика. Ще три танки бойовики розмістили на полігоні поблизу селища Мирне недалеко від Луганська.

Також ОБСЄ фіксує ознаки військової присутності й присутності військового типу в зоні безпеки, а саме одну зенітну установку та одну траншейну машину біля житлового кварталу в непідконтрольному уряду районі Донецької області.

До слова, Україна в ОБСЄ заявила, що Росія демонструє готовність до військового вторгнення.

Раніше повідомлялося, що Захід вкотре попередив Україну про підготовку Росією масштабного вторгнення.

Також США слідом за Британією заявили про готовність надати військову підтримку Україні.

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