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    На Донбасі окупанти гатять із мінометів та гранатометів: мапа боїв

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    На Донбасі окупанти гатять із мінометів та гранатометів: мапа боїв

    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються

    Станом на 18:00 понеділка російсько-окупаційні війська шість разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

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    «Від початку доби ворог шість разів порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 82 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - зазначається у повідомленні.

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник чотири рази обстріляв позиції українських підрозділів: двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Широкине; двічі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Піски.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил: з 82 мм мінометів – в районі населеного пункту Золоте-4; з автоматичних станкових гранатометів – біля села Травневе.

    На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

    Нагадаємо, на Великдень окупанти тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил.

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