З ОРДЛО до Росії було відправлено ешелон з пошкодженою бойовою технікою



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Ілюстративне фото: Факти ICTV

За даними військової розвідки, бойовики відправили техніку з метою її ремонту у найкоротші терміни та повернення на озброєння російських окупаційних військ

До Росії було відправлено ешелон з пошкодженою бойовою технікою з метою забезпечення її ремонту у найкоротші терміни та повернення на озброєння російських окупаційних військ. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР МО).

За даними військової розвідки, командування ЗС РФ продовжує здійснювати всебічне забезпечення окупаційного угрупування військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

«Протягом червня ц.р. з території Росії через неконтрольовані ділянки кордону автомобільним транспортом завозились боєприпаси для відновлення запасів, витрачених підрозділами з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ під час обстрілів позицій Об’єднаних сил. Залізничним транспортом для російських окупаційних військ з РФ доставлялись пально-мастильні матеріали, інженерне обладнання та інше військове майно», йдеться у повідомленні ГУР.

Розвідка Міноборони зазначає, що підрозділи Об’єднаних сил перебувають напоготові до будь-яких підступних та провокаційних дій з боку окупантів.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 1 липня, близько 10:50, під час виконання військовими медиками ООС завдань з евакуації пораненого російськими окупантами було цинічно і підступно обстріляно санітарний автомобіль.

В результаті прямого попадання протитанкової керованої ракети бойовиків один військовослужбовець загинув на місці, ще двоє військовослужбовців ООС отримали поранення. Пізніше стало відомо, що поранений військовий медик померла.

Згодом стали відомі імена загиблих українських військових біля Водяного - це старший матрос Сергій Майборода та сержант Ірина Шевченко.