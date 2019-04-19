На Донбасі окупанти сім разів порушили режим тиші: мапа боїв



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На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь

Збройні формування РФ вели вогонь по позиціях наших підрозділів з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї

Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 та 82 мм. Збройні формування Російської Федерації також вели вогонь по позиціях наших підрозділів з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник шість разів обстріляв позиції наших підрозділів:

двічі з мінометів калібру 120 мм – в районі населених пунктів Павлопіль і Водяне;

з мінометів калібру 82 мм – в районі населеного пункту Пищевик;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Верхньоторецьке;

двічі з великокаліберних кулеметів – поблизу населених пунктів Опитне та Новоселівка Друга.

Мапа боїв: mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» окупанти з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції Об'єднаних сил в районі населеного пункту Золоте-4.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомлялось, окупанти обстріляли житлові будинки та школу в Золотому-5.