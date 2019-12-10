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    На Донбасі підірвалися троє українських військових

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    Вчора окупанти сім разів обстріляли позиції українських військових - На Донбасі підірвалися троє українських військових
    Вчора окупанти сім разів обстріляли позиції українських військових

    9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил

    У понеділок, 9 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

    • двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • біля Березового – з автоматичних гранатометів;
    • поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

    • біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів;
    • неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил.

    З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

    Нагадаємо, 7 грудня на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув воїн 72 бригади Чорних Запорожців ЗСУ, молодший сержант Дмитро Темний.

    бойовики на Донбасі смерть військові вибухівка Операція Об’єднаних сил
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