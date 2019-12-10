На Донбасі підірвалися троє українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вчора окупанти сім разів обстріляли позиції українських військових

9 грудня внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил

У понеділок, 9 грудня, бойовики на Донбасі сім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російські окупаційні війська здійснили чотири обстріли:

двічі неподалік Водяного – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Березового – з автоматичних гранатометів;

поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано три ворожих обстріли:

біля Луганського – з ручних протитанкових гранатометів;

неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців Об'єднаних сил.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Нагадаємо, 7 грудня на Донбасі під час ворожого обстрілу загинув воїн 72 бригади Чорних Запорожців ЗСУ, молодший сержант Дмитро Темний.