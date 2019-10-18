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    У Миргороді попрощаються із військовою, яку вбив снайпер бойовиків

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    Солдат 101-ї бригади охорони Генштабу Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня від кулі ворожого снайпера - У Миргороді попрощаються із військовою, яку вбив снайпер бойовиків
    Солдат 101-ї бригади охорони Генштабу Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня від кулі ворожого снайпера

    Церемонія прощання із Ярославою Никоненко розпочнеться об 11:30 на центральній площі Миргорода

    У Миргороді 18 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблою військовою Ярославою Никоненко.

    Про це повідомляє пресслужба Миргородської міської ради.

    Об 11:30 на центральній площі міста відбудеться церемонія прощання із Никоненко.

    Як відомо, солдат 101-ї бригади охорони Генштабу Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня від кулі ворожого снайпера у Мар'янці.

    15 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, чотири отримали поранення, а ще один військовий - бойове травмування.

    До слова, у четвер, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

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