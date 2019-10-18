У Миргороді попрощаються із військовою, яку вбив снайпер бойовиків



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Солдат 101-ї бригади охорони Генштабу Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня від кулі ворожого снайпера

Церемонія прощання із Ярославою Никоненко розпочнеться об 11:30 на центральній площі Миргорода

У Миргороді 18 жовтня оголошено Днем жалоби за загиблою військовою Ярославою Никоненко.

Про це повідомляє пресслужба Миргородської міської ради.

Об 11:30 на центральній площі міста відбудеться церемонія прощання із Никоненко.

Як відомо, солдат 101-ї бригади охорони Генштабу Ярослава Никоненко загинула 15 жовтня від кулі ворожого снайпера у Мар'янці.

15 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, чотири отримали поранення, а ще один військовий - бойове травмування.

До слова, у четвер, 17 жовтня, бойовики на Донбасі 29 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами артилерійських установок калібру 122 мм, різнокаліберних мінометів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.